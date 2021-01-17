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17.01.2021 - 21:51 |

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişi kazandırmaya devam ediyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere üç gün yapılan Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto 17 Ocak çekiliş sonuçları milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Sisal Şans'ın en sevilen oyunlarından Süper Loto 17 Ocak çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurundaki çekiliş için heyecan doruktaydı. Millipiyangoonline sayfasında yer alan çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, çekilişin hemen ardından oyun severlerle paylaşılıyor. İşte, 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

17 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edildi. Süper Loto çekilişi ardından sonuçlar da Millipiyangoonline sayfasından görüntülenebiliyor. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar; 1, 5, 7, 8, 15, 16 oldu ve 6 bilen çıkmadığından ikramiye devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonlineda

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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