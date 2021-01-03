Süper Loto sonuçları açıklandı! 3 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 26 milyon 159 bin 102 TL. 03 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -8-14-15-20-27-37- oldu.

Süper Loto, haftanın üç günü canlı olarak ve noter huzurunda çekiliyor. Binlerce lira, çekiliş sonrası sahiplerini buluyor. Milli Piyango Online sayfasından Süper Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabileceğiniz gibi daha bir çok işlemi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. 3 Ocak Süper Loto sonuçları...

3 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş 3 Ocak 2021 Pazar akşamı 21:30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak aktarılacak. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından ilan edilecek. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.