Süper Loto sonuçları belli oldu - 04 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 41 milyon 218 bin 522 TL. 04 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -17-40-41-52-57-59- oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişi canlı olarak izleyebilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!