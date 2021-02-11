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11.02.2021 - 21:35 |

Süper Loto sonuçları belli oldu - 11 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 395 bin 421 TL.

Süper Loto sonuçları belli oldu - 11 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 395 bin 421 TL. 11 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -6-15-20-25-54-59- oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebiliyor. Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimizde olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulamasından online olarak oynanabiliyor. Bir kolonda yer alan 60 sayı arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

ONLİNE SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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