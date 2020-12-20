Süper Loto sonuçları belli oldu! 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans tarafından haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi ve sonuçları Milli Piyango Online sayfasından aktarılıyor. Canlı ve noter huzurunda çekilişi yapılan oyun kazandırmaya devam ediyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 22 milyon 108 bin 34 TL. 20 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -30-34-41-49-55-59- oldu.

20 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'da gerçekleşen çekilişler her hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21:30'da yapılıyor. 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadığından ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...