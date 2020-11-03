Süper Loto sonuçları belli oldu - 3 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş vardı. Süper Loto'da büyük ikramiye 35 milyon 701 bin 146 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 10 11 12 21 25 49 oldu.

SÜPER LOTO DEVRETTİ

Süper Loto'nun 3 Kasım çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 milyon 701 bin 146 TL gelecek çekilişe devretti. 5 bilen 13 kişi ise 23 bin 195 lira 35 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Cuma çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti.. Çekiliş saat 21.30'da Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi Millipiyangoonline.com üzerinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmeniz gerekiyor ya da hızlı seç seçeneği ile rastgele sayılardan oluşmasını sağlayabilirsiniz.

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