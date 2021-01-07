Süper Loto sonuçları belli oluyor - 07 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto aynı zamanda Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişine Salı akşamından devreden tutar 26.934.434 TL olarak açıklandı. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

SÜPER LOTO ÇEKİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER LOTO'DA SALI AKŞAMI KAZANDIRAN NUMARALAR

2-9-14-35-39-49 olarak açıklanmıştı. Süper Loto'nun son çekilişinde 5 bilen 17 talihli 19.467,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ OYNA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!