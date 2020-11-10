Süper Loto sonuçları belli oluyor - 10 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. 10 Kasım Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 10 milyon 529 bin 157 TL.

10 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto çekilişinde bu akşam heyecan dorukta. 10 milyon TL'lik ikramiye için çekiliş saati 21.30. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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