Süper Loto sonuçları belli oluyor - 12 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto'nun son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 28 milyon 302 bin 56 TL'ye ulaştı.

12 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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