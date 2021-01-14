14.01.2021 - 19:15 |
Süper Loto sonuçları belli oluyor - 14 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 29 milyon TL'yi aşmış durumda.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 29 milyon 29 bin 920 TL.
14 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da çekiliş akşamı. 14 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. www.millipiyangoonline MP TV aracılığıyla çekiliş canlı olarak takip edilebilecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto oynamak için 1 ve 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçmeniz gerekiyor. Her kolonda 6 sayı olmak zorunda. Tek kolon ücreti 3 TL. Yeni dönemde Süper Loto oyununu bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynayabilirsiniz.