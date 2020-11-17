17.11.2020 - 18:40 |
Süper Loto sonuçları belli oluyor - 17 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 12 milyon TL'yi aşmış durumda.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Devreden ikramiye tutarı 12 milyon 500 bin 350 TL.
17 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen Süper Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Online olarak da oynanabilen Süper Loto, millipiyangoonline.com adresinde gerçekleşiyor. Her kolon için 60 numaradan 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.
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