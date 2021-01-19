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19.01.2021 - 18:11 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 19 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da büyük ikramiye katlanıyor. Devreden büyük ikramiye tutarı 30 milyon 341 bin 451 TL'ye ulaştı.

19 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe, Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Saat 21.30'da gerçekleşecek Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı takip edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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