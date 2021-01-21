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21.01.2021 - 18:59 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 21 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 31 milyon TL'yi aşmış durumda.

Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 31.308.649 TL'ye ulaştı. Rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO'DA SALI AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmazken kazandıran numaralar 8-11-15-23-25-42 olarak açıklandı.

Süper Loto'da 5 bilen 15 kişi 19.502,50 TL, 4 bilen 1.129 kişi 403,05 TL, 3 bilen 20.816 kişi 26,50 TL ve son olarak 2 bilen 196.745 kişi 2,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO OYNA!

Kuzenini kazara tüfekle vurduSivas'ta 10 yaşındaki kuzeni O.D.'nin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu, göğsünden ağır yaralanan 8 yaşındaki Gökay Duran kurtarılamadı.
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