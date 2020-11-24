24.11.2020 - 18:55 |
Süper Loto sonuçları belli oluyor - 24 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 14 milyon TL'yi aşmış durumda.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da 24 Kasım 2020 çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 14 milyon 468 bin 36 TL.
24 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak 21.30'da gerçekleşecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.