Süper Loto sonuçları belli oluyor - 24 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da 24 Kasım 2020 çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 14 milyon 468 bin 36 TL.

24 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak 21.30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.

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