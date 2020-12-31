Süper Loto sonuçları belli oluyor - 31 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişlerde binlerce lira kazanmak mümkün. Peki, Süper Loto nasıl oynanır? Salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için online sorgulama yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO 31 ARALIK ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın ikinci çekilişi Milli Piyango Tv aracılığı ile canlı olarak takip edilebiliyor. Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto 1 ve 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Her kolon için 6 sayı seçmek gerekiyor. Süper Loto'yu www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya en yakın satış noktasından oynayabilirsiniz.