Süper Loto sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 41 milyon TL'yi aşmış durumda.
Şans oyunlarının en çok sevilenlerinden Süper Loto Sisal Şans tarafından haftanın üç günü canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Heyecan yaratan çekiliş her hafta büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. 7 Şubat Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor.
7 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Pazar gününün olmazsa olmaz oyunu Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Çekiliş Millipiyangoonline'de yer alacak. Çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip etmek mümkün. Öte yandan Süper Loto 21:30'da çekiliyor.
GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto 4 Şubat Perşembe akşamı düzenlenen çekiliş sonucunda; 17, 40, 41, 52, 57, 59 sayıları kazandırdı. 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 10 kişi ise 35.622,30 TL kazandı.