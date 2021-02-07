Süper Loto sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...

Şans oyunlarının en çok sevilenlerinden Süper Loto Sisal Şans tarafından haftanın üç günü canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Heyecan yaratan çekiliş her hafta büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. 7 Şubat Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor.

7 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazar gününün olmazsa olmaz oyunu Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Çekiliş Millipiyangoonline'de yer alacak. Çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip etmek mümkün. Öte yandan Süper Loto 21:30'da çekiliyor.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 4 Şubat Perşembe akşamı düzenlenen çekiliş sonucunda; 17, 40, 41, 52, 57, 59 sayıları kazandırdı. 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 10 kişi ise 35.622,30 TL kazandı.