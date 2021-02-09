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09.02.2021 - 17:56 |

Süper Loto sonuçları belli oluyor - 9 Şubat Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon TL'yi aşmış durumda.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Beklenen büyük ikramiye ise 10 milyon TL.

9 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Sonuçlar haberimizde olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da dev ikramiye hayali kuran vatandaşlar Süper Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.

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