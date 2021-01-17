MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da
ABONE OL
17.01.2021 - 18:23 |

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişi kazandırmaya devam ediyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere üç gün yapılan Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto sonuçları milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da.

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Sisal Şans'ın en sevilen oyunlarından Süper Loto 17 Ocak çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurundaki çekiliş için heyecan doruktaydı. Millipiyangoonline sayfasında yer alan çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, çekilişin hemen ardından oyun severlerle paylaşılıyor. İşte, 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

17 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edildi. Süper Loto çekilişi ardından sonuçlar da Millipiyangoonline sayfasından görüntülenebiliyor. 

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldüSakarya'nın Pamukova ilçesinde pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izin...

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izin...

    Talep resmen patladı! Yüzde 143...

    Talep resmen patladı! Yüzde 143...

    TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

    TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı yarın (18 Ocak) saat kaçta bitecek?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, kısıtlamalar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı yarın (18 Ocak) saat kaçta bitecek?

    Sıradaki Haber