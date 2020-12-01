1 Aralık Süper Loto sonuçları için geri sayım! Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto oyununda çekiliş akşamı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 16 milyon 439 bin 906 TL'ye ulaştı. Peki, çekiliş saat kaçta yapılacak?

1 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 1 Aralık Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra Süper Loto online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinden Süper Loto oyunu için kupon doldurabilirsiniz.

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