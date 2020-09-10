Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 10 Eylül Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Son olarak 8 Eylül tarihinde yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 830 bin 157 TL'lik ikramiye devretti.

10 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bu akşamki Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto online olarak oynanabiliyor.

SÜPER LOTO ONLİNE PLATFORMDA

Süper Loto çekilişine saatler kala Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ve online platformda kupon doldurabiliyor.

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