Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 11 Şubat Süper Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 10 milyon 637 bin 735 TL.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebiliyor. Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimizde olacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulamasından online olarak oynanabiliyor. Bir kolonda yer alan 60 sayı arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

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