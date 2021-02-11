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11.02.2021 - 08:11 |

Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 11 Şubat Süper Loto online oyna

Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da çekiliş akşamı. Peki, bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 11 Şubat Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 11 Şubat Süper Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 10 milyon 637 bin 735 TL.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebiliyor. Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimizde olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ya da www.millipiyangoonline.com Milli Piyango Uygulamasından online olarak oynanabiliyor. Bir kolonda yer alan 60 sayı arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

ONLİNE SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Cinayetin sebebi şoke etti! Eşiyle aldattığını düşünüp...Bursa’da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi.
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