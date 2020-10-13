Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak?? 13 Ekim Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Süper Loto'da çekiliş için geri sayım başladı. Son olarak 11 Ekim'de çekilişi yapılan Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 28 milyon 317 bin 693 TL'ye ulaştı.

13 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. 28 milyon TL için yapılacak Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? ONLİNE SÜPER LOTO OYNA

Süper Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden Süper Loto için online kopon doldurabiliyorsunuz.

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