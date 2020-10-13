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    Haberler Ekonomi Haberleri Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak?? 13 Ekim Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye...
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    13.10.2020 - 11:26 |

    Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak?? 13 Ekim Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye...

    Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da devreden büyük ikramiye için oyunseverler kupon dolduruyor. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 28 milyon TL'yi aştı. Peki, 13 Ekim Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak?

    Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak?? 13 Ekim Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye...

    Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Süper Loto'da çekiliş için geri sayım başladı. Son olarak 11 Ekim'de çekilişi yapılan Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 28 milyon 317 bin 693 TL'ye ulaştı.

    13 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. 28 milyon TL için yapılacak Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? ONLİNE SÜPER LOTO OYNA

    Süper Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden Süper Loto için online kopon doldurabiliyorsunuz.

    SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Sevgilisine sosyal medyadan yazan kızı sokak ortasında dövdü!Bursa’da kentin ortasında karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Kızların kentin ortasındaki kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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