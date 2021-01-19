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19.01.2021 - 09:25 |

Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Ocak Süper Loto çekilişinde dev ikramiye

Süper Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 30 milyon TL'yi aştı. Oyunseverler büyük ikramiye hayali ile Süper Loto için kolon dolduruyor. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? İşte 19 Ocak Süper Loto çekiliş saati.

Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Ocak Süper Loto çekilişinde dev ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da büyük ikramiye katlanıyor. Devreden büyük ikramiye tutarı 30 milyon 341 bin 451 TL'ye ulaştı.

19 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe, Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Saat 21.30'da gerçekleşecek Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı takip edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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