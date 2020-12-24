24.12.2020 - 10:41 |
Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 24 Aralık Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye
Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 22 milyon TL'yi aşmıştı. Bu akşam yapılacak çekiliş saat kaçta gerçekleşecek? Süper Loto çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com'da olacak. İşte çekiliş saati...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 22 milyon 783 bin 516 TL'ye ulaştı.
24 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizden de görüntüleyebileceksiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto artık online da oynanıyor. Bayilerden oynanabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden online olarak Süper Loto kuponu doldurabiliyorsunuz.
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