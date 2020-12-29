Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 29 Aralık Süper Loto çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto oyununda çekiliş akşamı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 24 milyon 32 bin 30 TL.

29 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden MP TV'de canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto 1 ve 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Her kolon için 6 sayı seçmek gerekiyor. Süper Loto'yu www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya en yakın satış noktasından oynayabilirsiniz.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ