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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 29 Ekim Süper Loto çekilişinde dev ikramiye
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    29.10.2020 - 10:38 |

    Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 29 Ekim Süper Loto çekilişinde dev ikramiye

    Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 33 milyon TL'yi aştı. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 29 Ekim Süper Loto çekilişinde dev ikramiye

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 33 milyon 515 bin 561 TL oldu.

    29 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Süper Loto çekilişi için geri sayım... Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oynanabiliyor. Milli piyangoonline.com adresinde Süper Loto oynayabiliyorsunuz.

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