03.11.2020 - 10:01 |
Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Kasım Süper Loto çekilişi için geri sayım
Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Son olarak 1 Kasım'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. 34 milyon TL'yi aşan ikramiye için bu akşam çekiliş yapılacak. Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 34 milyon 993 bin 393.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Cuma çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çekiliş saat 21.30'da Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi Millipiyangoonline.com üzerinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmeniz gerekiyor ya da hızlı seç seçeneği ile rastgele sayılardan oluşmasını sağlayabilirsiniz.
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