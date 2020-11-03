Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Kasım Süper Loto çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 34 milyon 993 bin 393.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Cuma çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çekiliş saat 21.30'da Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi Millipiyangoonline.com üzerinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmeniz gerekiyor ya da hızlı seç seçeneği ile rastgele sayılardan oluşmasını sağlayabilirsiniz.

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