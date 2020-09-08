Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 8 Eylül 2020 Süper Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde online olarak da oynanabilen Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Son olarak 6 Eylül 20202'de yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 187 bin 111 TL devretmişti. Peki, bu akşam çekiliş saat kaçta yapılacak?

SÜPER LOTO 8 EYLÜL 2020 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

8 Eylül 2020 Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekilişine katılmak isteyen oyunseverler online platformda da Süper Loto oynayabiliyorlar. Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com'da yayınlanacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.