Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 9 Şubat Süper Loto online nasıl oynanır?
Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 9 Şubat 2021 Süper Loto'da beklenen büyük ikramiye 10 milyon TL. 7 Şubat tarihinde yapılan son çekilişte 42 milyonu aşan ikramiye sahibini bulmuştu. Peki, bu akşam Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto online olarak nasıl oynanır?
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşamki çekiliş için heyecan dorukta. Beklenen büyük ikramiye ise 10 milyon TL.
9 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Sonuçlar haberimizde olacak.
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SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?
Süper Loto'da dev ikramiye hayali kuran vatandaşlar Süper Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.
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