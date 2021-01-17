Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

Sisal Şans 'ın en sevilen oyunlarından Süper Loto 17 Ocak çekilişi yapılıyor! Canlı yayında ve noter huzurundaki çekiliş için heyecan dorukta. Millipiyangoonline sayfasında yer alan çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, çekilişin hemen ardından oyun severlerle paylaşılıyor. İşte, 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

17 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşiyor. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi ardından sonuçlar da Millipiyangoonline sayfasından görüntülenebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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