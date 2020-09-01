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    Haberler Ekonomi Haberleri Süper Loto’da büyük ikramiye 15 milyon 171 bin 283 TL! Çekiliş saat kaçta?
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    01.09.2020 - 10:43 |

    Süper Loto’da büyük ikramiye 15 milyon 171 bin 283 TL! Çekiliş saat kaçta?

    Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sisal Şans’ın son çekilişini 30 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 15 milyon 171 bin 283 TL büyük ikramiye devretmişti. Süper Loto çekilişi, 1 Eylül Salı saat 21:30’da yapılacak.

    Süper Loto’da büyük ikramiye 15 milyon 171 bin 283 TL! Çekiliş saat kaçta?

    Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

    SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI

    1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

    TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

    Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

    Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

    Bin TL’ye aldığı hurdadan muhteşem bir otomobil çıktıElazığ’da bir kişi, bin liraya hurda olarak aldığı 1974 model Anadol marka araca 15 bin lira masraf ederek muhteşem bir otomobil haline getirdi, 50 bin TL’ye almak için müşteri çıkanları da geri çevirdi.
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