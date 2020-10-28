Süper Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte Süper Loto çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği bu haftanın ise ilk çekilişinin gerçekleştiği Süper Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları 21, 26, 31, 35, 50 ve 58 olarak açıklandı. Oynadıkları bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerine sorgulama yapabilecek. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da 5 bilen 7 kişi 43.867,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 757 kişi 631,00 TL , 3 bilen 18.799 kişi 30,85 TL ve son olarak 2 bilen 188.685 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

Süper Loto'da Perşembe akşamı çekilecek olan çekilişe devreden tutar 33.515.561 TL olarak duyuruldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar millipyangoonline üzerinden biletlerini sorgulayabilecek

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI



