28 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon 346 bin 612 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 14 33 40 48 49 60 oldu.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Süper Loto'nun 29 Ekim çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük kramiye devretti. 5 bilen 15 kişi ise 23 bin 715 lira 80 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ





SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da yapılıyor. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oynanabiliyor. Milli piyangoonline.com adresinde Süper Loto oynayabiliyorsunuz.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ