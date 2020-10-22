Süper Loto'da sonuçlar belli oluyor - 22 Ekim Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam 31 milyon 248 bin 681 TL için çekiliş yapılacak.

22 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü, Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi yapılan Süper Loto bu akşam çekiliyor. 22 Ekim Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

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