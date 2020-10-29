85,90BİST1.127-2.22EURO9.680.25USD8.280.31ALTIN497.62-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto'da sonuçlar belli oluyor - 29 Ekim Süper Loto çekilişinde dev ikramiye...
    ABONE OL
    29.10.2020 - 19:23 |

    Süper Loto'da sonuçlar belli oluyor - 29 Ekim Süper Loto çekilişinde dev ikramiye...

    Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 33 milyon TL'yi geçmiş durumda.

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 33 milyon 515 bin 561 TL oldu.

    29 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Süper Loto çekilişi için geri sayım... Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oynanabiliyor. Milli piyangoonline.com adresinde Süper Loto oynayabiliyorsunuz.

    SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ekranı...

    VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ekranı...

    Sıradaki Haber