Superman’e eDanışman

Kullanıcı deneyiminin önemsendiği ve yenilikçi teknolojilerle geliştirilen platform eDanışman, girişimcilerin ve farklı ölçekteki şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için danışmanlık ve dijital alt yapı ihtiyaçlarını tek bir bulut altında topluyor ve müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm odaklı bütünleşik hizmet deneyimi sunuyor.

Değişen ihtiyaçlara göre sürekli iyileştirilecek olan eDanışman, inovatif bakış açısı ile müşterileri için güvenilir bir teknoloji ve süreç danışmanı olarak konumlanıyor ve şirketlerin operasyonel yüklerini hafifletip sadece ana işlerine odaklanabilmelerini sağlıyor.

Verimli ve esnek

Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, verimliliğin günümüzde en önemli iş süreçlerinden biri haline geldiğini belirterek dijital dönüşümün de bu yönetim süreçlerinin en kritik aşamalarından biri olduğunu kaydetti. eDanışman ile ürün ve servislerini dijital danışmanlık platformuna taşıdıklarını belirten Karslıoğlu, şunları söyledi:

“Yeni işe başlayan girişimcilerin, KOBİ, patron ve yöneticilerin Superman olması gerekiyor günümüzde. Zira işiniz ne olursa olsun teknoloji ve inovasyon etkisiyle hızlı, verimli ve esnek olabilmeli ve aynı zamanda sürdürülebilir olarak katma değer üretmek zorundasınız. Superman olmak için kanat, motor ve navigasyon da lazım.”

24 yıllık tecrübe

Sistem Global’in 24 yıllık tecrübesi ve 320 kişiden oluşan uzman kadrosunun bulunduğunu belirten Karslıoğlu şöyle devam etti:

“60 ilde 1500’den fazla müşterimize katma değerli hizmet sunuyoruz ve bunu bir kişiden oluşan firmaya da 5 binden fazla çalışanı olan firmaya da yapıyoruz.”