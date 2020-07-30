Sur Yapı anahtar teslimine başladı

Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, “Eylül 2017 tarihinde ilk hafriyatına başladığımız, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden Antalya projemizin bugün ilk anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu” dedi.

Haziran ve temmuz aylarında ise 562 dairenin satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Barış Ekener, “Sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan 1800 dairenin 1500’ünün daha teslimini yapmayı planlıyoruz. Akabinde F, C ve B parsellerin teslimleri belli periyotta planlanmaktadır” dedi.

Projenin ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok ödül de kazandığını hatırlatan Ekener, şunları söyledi:



“Bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 yabancı ülkenin vatandaşı, ayrıca Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya gibi 27 ülkede yaşayan Türk vatandaşı projeden alım gerçekleştirdi.”