Sur Yapı’dan sağlık çalışanına ek indirim

Sur Yapı, sağlık çalışanlarına kampanya avantajlarına ilave 15 bin liraya varan ek indirim açıkladı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “İçinde bulunduğumuz salgın sbüyük fedakarlıklar gösterip bizlere rahat bir nefes aldıran sağlık çalışanlarımıza kampanya içerisinde özellikle teşekkür etmek istedik. Onlar için İstanbul’da uyguladığımız yüzde 20 ve Antalya’da uyguladığımız yüzde 10 büyük indirimimize ilave olarak ek indirimler yaptık. Burada indirimden ziyade aslında sektörün öncü firması olarak amacımız kahraman sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlıklarını tekrar hatırlatmak, farkındalığı artırmak ve düşündüğümüzü göstermek” dedi.

Kampanyada, 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanıyor. Kampanya dahilinde İstanbul projelerinde azami 750 bin lira kredi kullanılabiliyor. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 80’lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmiyor.