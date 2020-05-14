Sürdürülebilir güvenli gıda için çalışıyor

Gülen, hızla artan nüfusun ve milyonlarca insanın besine ulaşmakta yaşadığı güçlüğün küresel olarak gıda ihtiyacını artırdığını söyledi. “Bu nedenle sürdürebilir tarımsal faaliyetler için üretimde yüksek verim ve kaliteyi artırmaya yardımcı olan bitki koruma ürünlerinin kullanımı büyük önem taşıyor. Bu nedenle bitki koruma ürünleri, tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biri haline gelmiştir” diye konuştu.

220 ürün olacak

Agrotez’in Türkiye’de 1000 civarında zirai ilaç bayi, kooperatif ve diğer tarımsal birliklere hizmet verdiğini söyleyen Gülen, bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı ve tescilli 150 civarında ürün barındırdığını, ürün portföyünü 2021 yılı sonunda 220’ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Üretim faaliyetlerinin Antalya’daki grup şirketlerinden Doğal A.Ş.’ye ait yüksek standartlardaki fabrikada yapıldığına ve çok geniş yelpazeye hitap edebilecek ürünlerin üretimi için olanak sağladığına dikkati çeken Gülen, şu açıklamalarda bulundu: “Hızla gelişen tarımsal pazarda daha fazla söz sahibi olmak için kaliteli çözümlerimizle ilk önceliğimiz, çiftçilerimizin bitki koruma alanında her türlü ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı da en aza indirmektir. Verim ve kaliteyi artırmaya yardımcı olan bitki koruma ürünlerinin kullanımı şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Türkiye genelinde 7 Bölge müdürlüğümüzde görevli tecrübeli teknik satış kadromuzdaki ziraat mühendislerimiz ile her zaman kaliteli tarımsal çözümlerimizi paydaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.”

Yerli üretici

Gülen, Agrotez Tarım’ın tohumdan hasada sürdürülebilir tarımın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğini ve kalite standartlarına uygun bitki koruma çözümlerini 30 yıllık tecrübeyle harmanlayarak sektörün lider yerli firmalarından biri olmayı kendine amaç edindiğini söyledi.