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    09.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sürdürülebilir iş geliştirme hamlesi

    Turkcell Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) İleri Eğitim Programı’nda sunduğu “Mobil Sektörde Sürdürülebilir İş Geliştirme” online eğitimini çalışanlarına sunan ilk telekom operatörü oldu.

    Sürdürülebilir iş geliştirme hamlesi

    Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Akademi ve GSMA tarafından ortaklaşa tasarlanarak uygulamaya konulan eğitim, Turkcell çalışanlarına, farklı uygulama ve düzenlemelerin mobil tüketiciler üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, iş birliği ve eğitimlerin Turkcell’in sürdürülebilirlik projelerinin temel araçları olduğunu belirterek, “GSMA programının mobil sektörde Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda farkındalık yaratacağına inanıyorum” dedi.

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