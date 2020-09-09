Sürdürülebilir iş geliştirme hamlesi

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Akademi ve GSMA tarafından ortaklaşa tasarlanarak uygulamaya konulan eğitim, Turkcell çalışanlarına, farklı uygulama ve düzenlemelerin mobil tüketiciler üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, iş birliği ve eğitimlerin Turkcell’in sürdürülebilirlik projelerinin temel araçları olduğunu belirterek, “GSMA programının mobil sektörde Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda farkındalık yaratacağına inanıyorum” dedi.