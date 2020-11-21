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21.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sürdürülebilirlik için 12. rapor tamam

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 2008 yılından bu yana hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan sürdürülebilirlik raporlarının 12’ncisi yayınlandı.

Sürdürülebilirlik için 12. rapor tamam

Rapora göre topluluk, ton başına enerji tüketim değerini baz yıl olan 2016’ya göre yüzde 3.5 ve sera gazı emisyonunu yüzde 2.2 azaltırken, geri kazanılan ve yeniden kullanılan atık oranını ise bir önceki seneye göre yüzde 12 artırmayı başardı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun temel öncelikleri arasında yer alan fırsat eşitliği konusunda; işe alımda, istihdamda ve yönetimde kadın çalışan oranının yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekilen raporda, bu  çalışmalar sonucunda beyaz yaka kadın çalışan oranının işe alımda yüzde 40’a, istihdamda ise yüzde 34.3’e yükseltildiği belirtiliyor.  

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