‘Sürpriz oldu’ dedi, kürsüden sıraya geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki değişimin 2021 bütçe görüşmeleri sürecine denk gelmesi ilginç bir tablo yarattı. Düne kadar TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olarak, bütçe görüşmelerini kürsüden yöneten Lütfi Elvan, bakanlığının bütçesi için 17 Kasım’da gerçekleşecek görüşmelerde ise bu kez hükümet üyelerine ait sırada yerini alacak.



Elvan, komisyondan çıkarken bir gazetecinin, “Dün (önceki gün) AK Parti Genel Merkezi’nden çıkarken belli miydi bakan olacağınız” sorusu üzerine, “O zaman belli değildi, sürpriz oldu” dedi. Elvan, bir başka soruya ise, “Berat Bey’in sağlık problemi nedeniyle devir teslim gerçekleştiremeyeceğiz. Berat Bey’le görüştük, teşekkür ettik hizmetlerinden dolayı. O da bize başarılar diledi” yanıtını verdi.



Bakan olarak atanmasıyla milletvekilliği sona eren Elvan, dün yeni görevine başlamak için TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti.



Fotoğraf: Mustafa İstemi