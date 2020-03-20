Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama: Kimse endişe etmesin

Keskin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt sektörünün durumunu değerlendirdi.

Süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Keskin, verilen desteklerle süt arzının arttığını vurguladı.

Keskin, Kovid-19 nedeniyle panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Süt üretimimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Keskin, vatandaşların salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyması tavsiyesinde bulundu.