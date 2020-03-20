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    HaberlerEkonomi Haberleri Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama: Kimse endişe etmesin
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    20.03.2020 - 18:29 | | AA

    Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama: Kimse endişe etmesin

    Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." ifadesini kullandı.

    Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama: Kimse endişe etmesin

     

    Keskin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt sektörünün durumunu değerlendirdi.

    Süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Keskin, verilen desteklerle süt arzının arttığını vurguladı.

    Keskin, Kovid-19 nedeniyle panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Süt üretimimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan Keskin, vatandaşların salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyması tavsiyesinde bulundu.

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