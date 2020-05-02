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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Süt ürününde KDV sıfırlansın’
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    02.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Süt ürününde KDV sıfırlansın’

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, sektör olarak ramazan ayı başında beklenen talep artışını yaşamadıklarını belirterek, “Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV’nin düşürülmesi önemli olabilir. Belirli bir dönemlik de olsa KDV sıfırlanabilir” dedi.

    ‘Süt ürününde KDV sıfırlansın’


    Tezel, AA’ya yaptığı açıklamada fiyatlarda değişikliğe gitmediklerini ancak otel, restoran ve kafeteryaların kapanmasının tüketimde ciddi daralmayı beraberinde getirdiğini belirterek, “Mücbir sebep kapsamındaki sektörler arasına, gıda, hayvancılık, bitkisel üretim ve yem sektörleri de dahil edilmeli” çağrısında bulundu. 

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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