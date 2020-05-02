‘Süt ürününde KDV sıfırlansın’



Tezel, AA’ya yaptığı açıklamada fiyatlarda değişikliğe gitmediklerini ancak otel, restoran ve kafeteryaların kapanmasının tüketimde ciddi daralmayı beraberinde getirdiğini belirterek, “Mücbir sebep kapsamındaki sektörler arasına, gıda, hayvancılık, bitkisel üretim ve yem sektörleri de dahil edilmeli” çağrısında bulundu.