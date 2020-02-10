Sütte Avrupa’nın yasağını aştı

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ülkeleri de süt ve süt ürünlerinde ihracat yelpazesine ekleniyor. Avrupa Birliği’ne satış yapan Türk üreticilerden Teksüt’ün Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, Ekim 2019 itibariyle Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’ya süt ürünü ihraç ettiklerini belirterek, “İlk etapta Avrupa’daki etnik marketleri hedef alıyoruz. Ağırlıklı olarak çeçil, örgü, dilgibi yöresel ve çubuk, misket, süzme peynir gibi yerel peynirleri ihraç ettik” dedi.

Türkiye’de pek çok işletmenin süt ve süt ürünleri konusunda AB’nin kalite standartlarını çoktan yakalamış ve geçmiş durumda olduğunu dile getiren Aksaray, “Avrupa’ya süt satabilme izni alan 5-6 firma var. Bunların 3 tanesi satabiliyor. Daha yeni başladık ihracata. İlk parti ürünler gitti. Pazarı deniyoruz, talepleri görüyoruz. Ama potansiyel büyük.

İlk hedef etnik pazarlar olsa da Avrupalıların damak tadına uygun krem ve süzme peynirleri de gönderiyoruz. Teksüt olarak gıda sektöründe olabilecek en yüksek standartları uygulayarak 1997’den bu yana ABD’ye ürün gönderiyoruz. Firma olarak şimdi Avrupa’daki işimizi geliştirecek önemli bir adım attık” diye konuştu.

İlk peynir gönderildi

Aksaray, AB’nin 2002 yılında Türk süt ürünlerine genel bir ithalat yasağı uygulamaya koyduğunu da anımsatarak, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde sektör dernek ve oyuncuları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 2013’de bu yasak kaldırılmıştı.

Yasak hayli süredir kalkmış olmasına karşın AB’nin uzun soluklu denetimleri nedeniyle ihracat izni alabilen ve ihracat yapabilen Türk firma sayısı oldukça sınırlı. Her firma satamıyor. AB’nin istediği gereklilikleri sağlayan satabiliyor. AB, sizin tesisleriniz yanında sütü aldığınız tesisin de gerekli standartta olmasını şart koşuyor” dedi.

Şu anda Avrupa’ya sadece peynir ürünleri satabildiklerini dile getiren Aksaray, “Sütte rekabet edebilmek zor. Orada fiyatlar daha düşük. Ama döviz kurlarının artması işimize yaradı. Döviz kuru nedeniyle ürünlerimiz ucuz kaldı ve avantaj doğdu. Ama Avrupa Türk süt ürünlerine vergi koydu. Bu nedenle henüz sadece peynirde satış yapabiliyoruz. İngiltere ve Almanya gibi ülkelere girdik” değerlendirmesini yaptı.

Yeni ülkelere ihracat

Arda Aksaray, ihracat yaptıkları ülke sayısını da 14’den 22’ye çıkardıklarını vurgulayarak, uzunca süredir ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kuveyt, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Tayvan, Katar,Ürdün, Suudi Arabistan, Somali, İsrail ve Umman’a ihracat yaptıklarını, Avrupa ülkelerinin eklenmesiyle ülke sayısını 22’ye çıkardıklarını kaydetti. Aksaray, yeni hedef ülkeler olarak Uzakdoğu ve Rusya’ya baktıklarını da aktardı. Arda Aksaray, bir önceki yıla göre ciddi oranda büyüyerek 2019 yılını 650 milyon TL’lik ciroyla kapattıkları bilgisini de paylaştı.