BİST85.577 -1,38EURO7,090,15USD6,490,16ALTIN309,23-1,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan 2020 bütçesinde küçülmeye gidiyor
    ABONE OL
    19.03.2020 - 03:13 | | AA

    Suudi Arabistan 2020 bütçesinde küçülmeye gidiyor

    Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı aldı.

    Suudi Arabistan 2020 bütçesinde küçülmeye gidiyor

     

    Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muahmmed el-Cedan yaptığı açıklamada, 2020 bütçe giderlerinde 13,3 milyar dolarlık bir kesintiye gidileceğini, bunun toplam giderler içinde yüzde 5'ten az bir kısma tekabül ettiğini söyledi.

    Cedan, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik kriz, küresel ekonomik büyümedeki keskin düşüş ve bunun petrol piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri neticesinde alındığını kaydetti.

    Suudi Arabistan 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Önceki gün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmiş, bu gelişme fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklemişti.

    Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sosyal medyada paylaşılan 'vaka sayısı' iddiları hakkında açıklama geldi

    Sosyal medyada paylaşılan 'vaka sayısı' iddiları hakkında açıklama geldi

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Sıradaki Haber