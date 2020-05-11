11.05.2020 - 16:12 | | Reuters
Suudi Arabistan flaş petrol kararı! Kesintisine gidecek
Suudi Arabistan Haziran'da petrol üretiminde günde 1 milyon varil ek kesintiye gidecek.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkenin Haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde 1 milyon varil/gün kesintiye gideceğini
söyledi.
Yetkili, ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla 4.8 milyon varil/gün gerilemiş olacağını ifade etti.
TEM Otoyolu'nda 'makas' atan sürücü kazaya neden oldu!Son Dakika - İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen araç, önce emniyet şeridindeki arıza nedeniyle duran otomobile ardından da yolda seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza da iki araç test dönerken, emniyet şeridindeki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücülerden biri hafif şekilde yaralandı.