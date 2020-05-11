Suudi Arabistan flaş petrol kararı! Kesintisine gidecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkenin Haziran ayında OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde 1 milyon varil/gün kesintiye gideceğini

söyledi.

Yetkili, ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla 4.8 milyon varil/gün gerilemiş olacağını ifade etti.