Suudi borsasÄ± Tadawul'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Saudi Aramco, maksimum sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kapasitesini gÃ¼nlÃ¼k 12 milyon varilden 13 milyon varile Ã§Ä±karmak iÃ§in Suudi Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan talimat almÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Tadawul'dan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Saudi Aramco'nun 1 Nisan'dan itibaren mÃ¼ÅŸterilerine gÃ¼nlÃ¼k 12,3 milyon varil ham petrol tedarik edeceÄŸi belirtilmiÅŸti.

BÃ¶ylece, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol ihracatÃ§Ä±sÄ± Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼nlÃ¼k ham petrol Ã¼retiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yÃ¼kselmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeme gelirken, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi halinde kÃ¼resel petrol piyasasÄ±nda ek olarak gÃ¼nlÃ¼k 3,3 milyon varil arz fazlasÄ± oluÅŸma riski de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AyrÄ±ca, Suudi Arabistan geÃ§en hafta sonu nisan ayÄ±ndan itibaren mÃ¼ÅŸterilerine varil baÅŸÄ±na 8 dolar indirimle ham petrol satabileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

PETROL FÄ°YATLARININ TOPARLANMASI AYLAR ALACAK

Rusya Enerji BakanÄ± Aleksandr Novak, dÃ¼n Rus devlet kanalÄ± Rossiya-24'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin kÄ±sa vadede gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retimini 250-300 bin varil, genel olarak ise 500 bin varil dÃ¼zeyinde artÄ±rabileceÄŸini belirtmiÅŸ ve petrol fiyatlarÄ±nÄ±n toparlanmasÄ±nÄ±n aylar alacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan liderliÄŸindeki Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPEC) ile Rusya Ã¶nderliÄŸindeki bazÄ± OPEC dÄ±ÅŸÄ± petrol Ã¼reticisi Ã¼lkeleri kapsayan OPEC grubu, cuma gÃ¼nÃ¼ Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da sona eren toplantÄ±sÄ±nda, petrol Ã¼retimlerinde ek kesinti kararÄ± alamamÄ±ÅŸ, bunun ardÄ±ndan petrol fiyatlarÄ±nda sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olmuÅŸtu.

Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Brent tÃ¼rÃ¼ ham petrolÃ¼n varil fiyatÄ± 31,27 dolara, ABD'nin BatÄ± Teksas (WTI) ham petrolÃ¼nÃ¼n varil fiyatÄ± da 27,34 dolara kadar gerileyerek 12 Åžubat 2016'dan sonraki en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyeyi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Her iki petrol tÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¼nlÃ¼k yÃ¼zde 30'luk kaybÄ± ise Ocak 1991'deki KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±'ndan bu yana en bÃ¼yÃ¼k yÃ¼zdelik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.