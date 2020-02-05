Suudi Arabistan ve Kuveyt al-Khafji'de yeniden petrol üretecek

Kuveyt merkezli Al-Rai'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu petrol sahasında ilk üretimin Şubat ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kuveyt ile Suudi Arabistan, Khafji petrol sahası üzerinde 5 yıldır devam eden anlaşmazlığı geçen yıl sona erdirmişlerdi.

Khafji petrol sahası küresel petrol üretiminin yüzde 0.5'ini tek başına gerçekleştirebilecek kapasitede bulunuyor ve deneme üretiminin 25 Şubat'ta, günde 10 bin varil ile başlaması öngörülüyor. Habere göre, Ağustos'a kadar bu üretim günde 60 bin varile çıkarılacak.

Mart ayı sonuna doğru günde 10 bin varil ile test üretimine başlayacak Wafra sahasında ise üretimin altı ayın sonunda günde 80 bin varile çıkması hedefleniyor.

Bir yıllık süre sonunda Khafji'de üretimin günde 175 bin varile ve Wafra'da günde 145 bin varile çıkarılması planlanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu "OPEC+ Grubu"nun Ortak Teknik Komitesi, coronavirüs salgınının küresel petrol talebine ve ekonomik büyümeye etkisini değerlendiriyor.

Viyana'da düzenlenen toplantının ilk gününde Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Wang Qun'u dinleyen Komite üyeleri, coronvavirüs salgını karşısında nasıl bir tutum izlenebileceğini görüştü.

Buna göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kısıntısının sınırlarının daha da genişletilmesi konusunda uzlaşmaları durumunda, OPEC+ Grubu'nun Mart ayı için planlanan toplantının erkene alınmasını önerecek.