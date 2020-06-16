BİST111.6951.95EURO7.71-0.15USD6.840.25ALTIN378.910.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan'da özel sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık Kovid-19 desteği
    ABONE OL
    16.06.2020 - 17:07 | | AA

    Suudi Arabistan'da özel sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık Kovid-19 desteği

    Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özel sektör faaliyetleri üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak ve bu kapsamda endüstriyel projeleri desteklemek için yaklaşık 1 milyar dolarlık girişimler başlattı.

    Suudi Arabistan'da özel sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık Kovid-19 desteği

    Suudi Arabistan Endüstriyel Kalkınma Fonundan yapılan yazılı açıklamada, 3,7 milyar riyal (987 milyon dolar) değerindeki girişimlerden yararlanan sanayi kuruluşlarının sayısının 536'ya ulaştığı belirtildi.

    Açıklamada, girişimlerin; ödemelerin ertelenmesini, küçük, orta ve büyük işletme kredisi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasını ve bu işletmelerin üç aya varan işletme giderlerini finanse etmek için kredi limitlerini de kapsadığı aktarıldı.

    Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Kovid-19 sürecinde petrol fiyatlarının düşmesi sonucu gelirlerinde gerileme yaşıyor.

    Riyad, bunun üzerine Temmuz 2020'den itibaren katma değer vergisi oranının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılmasına karar vermişti.

    Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.

    Son dakika: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi! Depremin ardından yaşanan...Bingöl Yedisu'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Saat 15.57'de gelen meydana gelen depremin derinliğinin 7.02 km olarak açıklandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

    Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Bodrum'da acı olay! Yazlığına geldi denizde boğularak can verdi!

    Bodrum'da acı olay! Yazlığına geldi denizde boğularak can verdi!

    Sıradaki Haber